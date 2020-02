Arrivano nuovi aggiornamenti sul tanto discusso rinnovo di Dries Mertens.

Dopo il gol che lo ha consacrato il re dei bomber del Napoli (insieme ad Hamsik), per Dries Mertens c’è ancora il nodo del rinnovo. La redazione di Sky Sport, nel corso del TG pomeridiano, ha parlato proprio del contratto del belga e dell’evoluzione che c’è giorno dopo giorno.

Tra il numero 14 azzurro e il club partenopeo i contatti sono continui e costanti, con la speranza di poter trovare un punto di incontro e firmare il prolungamento. Ciò che soddisfa Mertens è la proposta di un biennale, da parte della società, ma c’è ancora un punto che tiene le parti distanti: il giocatore richiede un bonus in più per firmare, perchè la cifra proposta non soddisfa le sue richieste.

La redazione di Sky precisa, però, che si continuerà a lavorare, per arrivare alla tanto attesa fumata bianca.