Dopo un periodo opaco e di brutte prestazioni, Fabian Ruiz sta tornando a giocare ai livelli a cui ci aveva abituati; questa rinascita dello spagnolo è dovuta a mister Gattuso, che lo ha rimesso in campo da mezz’ala destra, la sua posizione naturale in campo. Da lì, infatti, lo spagnolo può portare la palla sul siistro e tirare a giro, come a Brescia, dove ha segnato un goal d’autore.

Questa ripresa dell’ex Betis non è passata inosservata agli occhi delle big spagnole: Florentino Perez adora la sua qualità calcistica e vuole portare l’andaluso al Real. Il presidente dei madrileni è in pressing sull’entourage del calciatore e ha pronta un’offerta da 80 milioni.

Nel frattempo, i discorsi per il rinnovo del calciatore sono bloccati: come riporta il sito calciomercato.com, le due parti sono distanti a causa di una clausola rescissoria di 150 milioni che il Napoli potrebbe inserire nel nuovo contratto, ma questa è una soluzione non gradita al calciatore e al suo entourage.