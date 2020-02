Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gaetano Castrovilli, ha parlato del suo futuro in Serie A: “Ho firmato il prolungamento di contratto perchè credo fermamente nel progetto di Commisso. Qui mi torvo benissimo, è il club che mi ha reso grande e gli devo molto. Spero di passare ancora molto tempo a Firenze e di raggiungere obiettivi importanti come l’Europa. L’Europa League è l’obiettivo principale ma di qui a tre anni massimo, aspiriamo alla qualificazione in Champions. La numero 10? Sarebbe un sogno ad occhi aperti”. Sfuma così, molto probabilmente, la possibilità di vedere Castrovilli in azzurro con la società di ADL che si era detta sempre interessata all’acquisto del centrocampista“.