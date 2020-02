Wanda su Icardi: “Mauro alla Juve? So cosa vuole”

Il futuro di Mauro Icardi è ancora incerto: il bomber argentino, che sta facendo tanto bene in Francia, potrebbe essere riscattato dal PSG, ma, su di lui, ci sarebbero gli occhi di tanti top club.

Tra questi la Juve, meta non esclusa dalla sua procuratrice (nonché moglie), Wanda Nara. Queste le sue dichiarazioni al magazine Chi:

“Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. E’ difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”.