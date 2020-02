Il Napoli pensa già al mercato estivo: come riporta Gianluca Di Marzio, dopo Petagna il Napoli vorrebbe prendere una delle sorprese di questo campionato: Jeremie Boga, esterno del Sassuolo già autore di 7 goal.

Secondo il giornalista ed esperto di mercato di Sky, gli azzurri hanno individuato in lui il profilo ideale per la fascia destra e starebbero presentando un’offerta ai neroverdi: però, il club emiliano sta trattando con il Chelsea per eliminare la recompra che gli inglesi hanno fissato a 10 milioni e che ora vorrebbero spendere per riprendersi il talento ivoriano.

Il Sassuolo vuole eliminare la recompra e sta studiando con i dirigenti inglesi una formula per acquisire il 100% del cartellino dell’esterno, in modo da poterlo rivendere liberamente a giugno.