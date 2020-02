Luca Marchetti, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Queste le sue parole:

“Boga il prossimo anno potrebbe giocare a Napoli. Piace sicuramente agli azzurri, ci sono stati dei contatti e non credo nemmeno che sia così impossibile come situazione. L’arrivo del calciatore del Sassuolo non significherebbe per forza l’addio di Insigne, anche se credo che quest’estate non ci saranno intoccabili nella rosa partenopea”.