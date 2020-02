Tuttosport: “Napoli regina degli acquisti”

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli è stata la squadra che ha speso di più: come spiega infatti il quotidiano torinese Tuttosport ADL ha sborsato 85 milioni per Demme, Lobotka, Politano, Petagna e Rhamani.

Inoltre sono stati offerti anche 10 milioni di euro per Tripaldelli, classe 2000 del Sassuolo: la società ha rifiutato però l’offerta.