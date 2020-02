Calciomercato finito, con le trattative per Marash Kumbulla e Alessandro Tripaldelli che sono stati solo ‘rimandati’ all’estate. Dopo aver chiuso per Rrahmani, Giuntoli avrebbe messo nel mirino anche il suo compagno di reparto a Verona, con l’affondo decisivo che verrà sferrato a campionato finito con i club che resteranno in contatto nel frattempo.

Per il terzino del Sassuolo varrà lo stesso discorso, con gli azzurri che non sono riusciti a bloccare da subito il calciatore e che dunque lo contenderanno alle altre pretendenti nella sessione estiva di calciomercato. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, emittente radiofonica ufficiale del club azzurro.