Gazzetta: “Gattuso, rinnovo del contratto in vista? La situazione”

Nonostante il contratto di Gennaro Gattuso scada a giugno, secondo la Gazzetta dello Sport ci sono tutti i presupposti per allungare il contratto.

Infatti De Laurentiis, dopo gli ultimi successi contro la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato, ha deciso di dare le redini in mano allenatore per questa sessione di calciomercato.

Insomma, sembra che il rapporto continuerà ancora per molto tempo.