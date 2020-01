Da Genova: Samp, ore frenetiche, richiesto Younes

Amin Younes è ancora nel mirino della Sampdoria: la società blucerchiata sta vivendo una chiusura di mercato frenetica, complici le tante trattative in ballo.

A seguito della definizione della cessione di Caprari al Parma, la società ligure dovrebbe anticipatamente far decadere il prestito di Emiliano Rigoni, destinato a tornare allo Zenit.

In entrata sono tante le idee per il reparto offensivo: da La Gumina al giovane Colley, passando proprio per Younes, sull’ex Ajax ci sono anche altre società, ma nelle ultime ore, la più vicina sembrerebbe proprio la Sampdoria.

Fonte: Il Secolo XIX.