Il Napoli non sta facendo solo mercato in entrata, ma anche mercato in uscita e uno degli esuberi da piazzare è il tedesco Amin Younes.

L’ex giocatore dell’Ajax, rimasto per scelta di Ancelotti, ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e mister Gattuso lo vede in fondo alle gerarchie; il tedesco vuole cambiare aria per giocare e avere una (minima) chance di giocarsi un posto per l’Europeo e anche la società, nella persona di Giuntoli, spinge per un addio.

Come riporta Alfredo Pedullà sul suo sito, la Sampdoria è da tempo interessata all’esterno, ma nelle ultime ore anche il Torino sta facendo un sondaggio su di lui per sostituire Iago Falque, passato al Genoa. Ora la palla passa al calciatore, che ha poco più di un giorno per decidere del suo futuro.