Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio sul suo portale, tra Fiorentina e Amrabat resta una forte distanza. La squadra viola ha offerto 15 milioni più bonus per il giocatore, ma il Verona ha fatto muro. Il club ha da poche settimane raggiunto l’accordo con il giocatore ma cerca ancora quello con il club veronese. La trattativa quindi non è ancora chiusa. L’entourage di Amrabat intanto ha lasciato l’hotel dove è avvenuto il colloquio con la Fiorentina per recarsi da Setti, il presidente, nella speranza di sbloccare l’affare. Resta quindi ancora aperta la possibilità per il Napoli di inserirsi nella trattativa e blindare il giocatore.