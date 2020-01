Daniel Boga, agente di Jeremie Boga, ha parlato del futuro dell’esterno del Sassuolo ai microfoni di Radio Punto Uno, nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”. Queste le sue parole:

“Il Sassuolo ci ha comunicato di non volerlo vendere in questa sessione di mercato, non so se ci siano stati contatti col Napoli. Gli ultimi contatti con Giuntoli risalgono a prima di Gennaio, ma non posso aggiungere altro. Ne parleremo solo se Sassuolo e Napoli troveranno un accordo, al momento non escludo nessuna possibilità. Ci sono tanti club che cercano Jeremie, non solo gli azzurri”.