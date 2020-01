Dopo il rifiuto del Napoli all’offerta del Chelsea per Dries Mertens, l’Inter sembra che ci stia seriamente pensando per giugno. Alfredo Pedullà a Sportitalia ha detto: il Napoli a gennaio non vuole cedere Mertens, gli azzurri ed il belga stanno discutendo di un possibile rinnovo di contratto data la volontà ormai chiara del giocatore, ma attenzione all‘Inter che fa sul serio: pronto un biennale da 5 milioni netti a stagione più bonus da giugno 2020.