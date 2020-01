Sky – Il Milan ha detto ‘no’ per Rodriguez per un motivo ben preciso

Non si ferma il mercato in casa Napoli.

Però, secondo quanto riferito nell’edizione di Sky calciomercato dal giornalista Gianluca Di Marzio, l’affare Ricardo Rodriguez ha subito una brusca frenata, ed ha commentato così:

“Il Milan non ha dato l’OK al trasferimento di Ricardo Rodriguez al Napoli perché gli azzurri chiedevano il prestito con diritto di riscatto. Domani mattina dovrebbe fare le visite mediche ma i rossoneri, prima di autorizzare questo passaggio, cercano il suo sostituto ed hanno individuato in Vina l’erede dello svizzero. Il calciatore è voluto anche dal Flamengo ma preferisce la squadra di Milano. L’alternativa è Laxalt ma se non dovesse arrivare nessuno dei due il laterale mancino potrebbe anche restare alla corte di Pioli”.