Leonardo Koutris, accostato al Napoli ma vola in Spagna

Leonardo Koutris era uno dei giocatori nel mirino del Napoli e ne parlò proprio Alfredo Pedullà, affermando: “La carta d’identità lo identifica come calciatore greco, ma la qualità delle giocate e la destrezza con cui cura il pallone non nascondono le sue origini brasiliane. Leonardo Koutris sta conquistando il suo spazio nel calcio europeo con la maglia dell’Olympiacos. Terzino sinistro classe 1995, è finito alla ribalta in Italia perché, tra i tanti corteggiatori, c’è anche il Napoli di Gattuso”.

Però l’acquisto del calciatore nato in Brasile è stato appena ufficializzato dal Real Mallorca.