CDS – Asse Verona-Napoli, la situazione di Kumbulla e Amrabat

Asse Verona-Napoli sempre più calda. Dopo Rrahmani, gli azzurri puntano su Kumbulla e Amrabat. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Gli azzurri hanno il si di Rrahmani, l’ha sottoposto a visite mediche (settimana scorsa a Roma), l’ho ha persino tempestivamente annunciato con tanto di comunicato stampa e lo aspetta per il prossimo luglio in ritiro.

Ora, però, si entra nella fase decisiva per Amrabat e Kumbulla: il Napoli non ha fretta, ma non vuole perdere tempo, nonostante ci siano mesi a disposizione per sistemare questa pratica.

DECISIONI – I procuratori di Amrabat ( su di lui Fiorentina e Inter) inseguono una clausola bassa, che non verrà loro concessa. Mentre per Kumbulla, che piace a Inter e alla Juve, nella giornata di domani ci sarà l’incontro tra Giuntoli e i suoi agenti, per esporre il progetto azzurro.

CIFRE – Per Amrabat è prevista una spesa di 18 milioni di euro più 2 di bonus, con un quinquennale a 3,5 annui. Per Kumbulla altri 21 milioni di euro più 5 di bonus, con accordo a 1 milione e duocentomila lordi, sino a giugno 2024.