TMW – La trattativa per Rodriguez subisce una frenata: le ultime

Arrivano continui aggiornamenti sulla situazione di Ricardo Rodriguez: dopo l’apertura delle ultime ore del calciatore e del Milan sulla formula, arriva una brusca frenata: come riporta la redazione di Tuttomercatoweb, ci sarebbe ancora molta distanza tra l’offerta del Napoli e la richiesta dell’entourage dello svizzero; alla luce di questo stop, l’incontro tra l’entourage del calciatore e i rossoneri è stato posticipato ai prossimi giorni e la trattativa per portare Rodriguez alla corte di Gattuso non si dovrebbe chiudere stasera. Nonostante ciò, Giuntoli è fiducioso sulla buona riuscita della trattativa.