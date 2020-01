Rodriguez – Petagna domani giornata di chiusure. I dettagli

Le operazioni Rodriguez e Petagna si faranno. A riportarlo è Alfredo Pedullà sicuro delle sue notizie. Secondo il giornalista sportivo, infatti, domani sarà giornata di chiusura per entrambe le trattative. Il terzino del Milan stasera non è sceso in campo con la sua squadra, forte di questa situazione, deciso a lasciare il Milan per lavorare con Gattuso. La società milanese ha accettato l’offerta di un milione di euro per il prestito oneroso, con diritto di riscatto per altri 5 -6 milioni. Petagna invece arriverebbe nella finestra di mercato estiva, la cifra si aggira attorno ai 15 – 16 milioni più bonus. Resta ancora un enorme forse sulla trattativa per Kumbulla , c’è l’accordo con la squadra ma manca il sì del giocatore che sembra aver dato parola anche all’Inter.