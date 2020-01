Pinamonti in azzurro, Llorente all’Inter: nasce l’asse Napoli-Milano

Come riporta l’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, starebbe nascendo un asse di calciomercato tra Napoli e Milano, sponda nerazzurra. Dopo l’affare Politano, infatti, si continua a trattare per Llorente, attaccante voluto da Conte come vice Lukaku.

Il Napoli, dal canto suo, vorrebbe inserire nell’operazione il classe ’99 Pinamonti, per il quale ha già presentato un’offerta. Il Genoa, attuale squadra del giovane attaccante, dovrebbe riscattare il cartellino per 18 milioni entro il 1 febbraio, ma se non dovesse farlo potrebbe arrivare un altro club a chiudere l’operazione. Saranno decisive le prossime 48 ore.