Petagna-Napoli, interviene ADL: nuova offerta alla SPAL, i dettagli

Il Napoli cerca un attaccante. Con Llorente che è molto probabilmente destinato ad uscire, Giuntoli si guarda intorno e vuole bloccare un bomber. Da un paio di settimane infatti, il ds azzurro ha intensificato i contatti con i dirigenti della SPAL per trattare il cartellino di Andrea Petagna.

Negli ultimi giorni è sceso in campo anche ADL, che ha avuto contatti con il presidente dei ferraresi Mattioli, e ha offerto ben 22 milioni più bonus. Al momento, la SPAL sembra intenzionata a resistere almeno fino a giugno, perché proprio su Petagna poggiano le maggiori speranze di salvezza. Non sono escluse alternative, tra cui Mateta, che però non convince per condizione fisica (ha giocato solo tre partite) e prezzo chiesto dal Mainz. A riportaro è il CdM.