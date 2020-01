Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli sono continui i contatti tra Adl ed il presidente della Spal per concludere l’operazione che vede interessato Petagna, attaccante classe ’95. L’operazione riguarda comunque la finestra estiva di mercato, il giocatore resterebbe comunque alla Spal, in prestito, fine a fine stagione. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore in casa Napoli, la cosa certa è che il Napoli ha ancora qualche colpo da provare. Decisive saranno le prossime ore.