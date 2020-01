Sky – Roma, niente Politano: l’alternativa arriva dal Barcellona!

Niente Roma per Politano. I giallorossi hanno virato e preso Carles Perez, attaccante spagnolo del Barcellona. Nel parla Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport, sul sito personale gianlucadimarzio.com:

“Aria di derby a Roma, ma il mercato resta comunque sullo sfondo. Specie in ottica giallorossa, con Fonseca che molto presto potrà abbracciare l’esterno offensivo che aspettava dopo l’infortunio di Zaniolo, out per il resto della stagione. Si tratta di Carles Perez, classe 1998 del Barcellona capace di giocare tanto a destra quanto a sinistra.

L’operazione tra i due club si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto a condizioni piuttosto facili. La cifra complessiva si aggira intorno ai 12-13 milioni di euro. L’accordo era stato trovato già nelle scorse ore e mancava solo l’ok del giocatore. Di qui i discorsi avviati con Canales, l’agente dello spagnolo”.