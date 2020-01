Futuro Llorente ancora in bilico, Giuntoli valuta 5 profili: i dettagli

Il mercato del Napoli potrebbe non essere finito qui. Infatti, stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il futuro di Fernando Llorente è ancora incerto. L’attaccante azzurro potrebbe lasciare Napoli in questi ultimi giorni si calciomercato, per questo motivo Giuntoli starebbe sondando il terreno per il possibile sostituto dello spagnolo. Cinque i profili individuati: Petagna, Caputo, Lasagna, Schick e Mateta. Al momento, però, i calciatori sono ritenuti incedibili dalle rispettive società.