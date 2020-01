TMW: Politano-Napoli, si andrà verso il gong

Cristiano Giuntoli ha lasciato Milano, il ds del Napoli ha deciso di ricongiungersi alla squadra in vista dell’impegno con la Juventus. La trattativa per Matteo Politano vede ancora gli azzurri in vantaggio, ma non quanto basta da poterla considerare chiusa.

L’offerta presentata è importante, prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni, l’Inter ne richiede 25 e gradirebbe l’inserimento nella trattativa di Fernando Llorente: il basco piace molto ad Antonio Conte, ma, la valutazione dei nerazzurri nei confronti dell’ex Juve è distante da quella dei partenopei.

Inoltre, il secondo intoppo riguarderebbe l’ingaggio dell’ala: l’entourage di Politano avrebbe richiesto tra i 2,5 e i 3 milioni, a fronte di una proposta inferiore di 2 da parte del Napoli.

Roma e Siviglia rimangono alla porta ma defilate, soprattutto i giallorossi, ormai vicini all’acquisto di Januzaj, clicca qui per i dettagli.

Insomma, le probabilità che questa operazione possa concludersi al gong di mercato appaiono sempre più concrete.