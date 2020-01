Matteo Politano è da considerare un calciatore del Napoli. Lo riferisce Luca Marchetti, giornalista Sky Sport: “L’ok definitivo è arrivato nel primo pomeriggio. Il giocatore è virtualmente azzurro, ma per l’ufficialità si deve attendere a causa della lunghezza dei contratti. Non credo sarà a disposizione per la partita di domenica contro la Juventus, ma ora ci sono tutti gli accordi tra i club e il giocatore. Al momento Llorente resta a Napoli”.