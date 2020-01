Sky annuncia: “Politano-Napoli, è fatta! Novità importanti su Llorente all’Inter, cifre e dettagli”

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, ha svelato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Politano-Napoli e Llorente-Inter sul sito personale gianlucadimarzio.com:

“Il Napoli ha raggiunto l’accordo economico con Matteo Politano. Gli azzurri avevano già raggiunto un’intesa con l’Inter per formula e cifre: un prestito con obbligo di riscatto dal valore complessivo di 25 milioni di euro. Ora c’è anche il via libera col giocatore. Nella sede dell’Inter c’è stato anche un incontro con gli agenti di Fernando Llorente, che potrebbe rientrare in quest’operazione. Tuttavia gli azzurri non hanno intenzione in questo momento di privarsi del giocatore, visto l’infortunio di Mertens da cui il belga non ha ancora recuperato”.