Ag. Hysaj: “Gattuso gli ha dato fiducia. Rinnovo? Vi spiego la situazione”

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è stato ospite di Valter De Maggio sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“Gattuso ha dato fiducia al ragazzo, le prestazioni che Elseid sta offrendo sono una logica conseguenza.

Rinnovo? Non ne voglio parlare, dico però che anche noi potremo fare le nostre valutazioni in futuro. I rinnovi secondo me o li fai, o non li fai, non siamo disposti ad allegare a vita.

Per come vedo io il calcio sono situazioni da definire velocemente, altrimenti diventano logoranti per i calciatori, a volte per un prolungamento basta mezz’ora”.