CorrMezz – Llorente nel mirino di altri quattro club oltre l’Inter, le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, sull’attaccante spagnolo del Napoli, Fernando Llorente, non c’è solo l’interessamneto dell’Inter. La squadra nerazzurra, resta comunque la soluzione più appetibile per l’ex Athletic Bilbao anche se Swansea, Tottenham, Barcellona e Parma hanno chiesto informazioni alla squadra di ADL. Tutte queste squadre, hanno bisogno di rimpiazzare le proprie punte infortunate (come Kane o Inglese) e Llorente sarebbe per loro l’uomo giusto al momento giusto ma il destino del basco sembrerebbe essere destinato all’Inter.