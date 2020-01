CM.com – Il Napoli pensa ad un nuovo nome per l’attacco. Interesse per un giovane talento francese

Si apre una nuova pista in casa Napoli, secondo quanto riportato da calciomercato.com in vista della quasi certa partenza di Llorente, il Napoli sarebbe interessato al giovane attaccante Jean-Philippe Mateta, classe ’97 punta nella squadra tedesca del Meinz. Per l’acquisto del francese sono stati preparati 20 milioni, l’accordo sembra già essere stato trovato ma manca il benestare di Aurelio De Laurentiis che deve decidere se voler dare spazio ad un giovane talento che però è reduce da un brutto infortunio al menisco o provare altre piste.