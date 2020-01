Palmeri (BeIn sport): “Politano? La Roma non ha la forza economica del Napoli”

Tancredi Palmeri, giornalista per BeIn Sport, è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte. Queste le considerazioni del giornalista in merito alla trattativa Politano-Napoli:

“Politano? Il Napoli è avanti, la Roma non ha la forza economica degli azzurri. I capitolini al momento non possono inserire nel proprio bilancio un meno 20 milioni, motivazione per cui difficilmente credo si possa arrivare ad aste.

La prestazione di ieri? Il Napoli ha giocato da squadra, la Lazio è bella da vedere ma gioca un 3-5-2 di ripartenze, se passi avanti dopo 2 minuti puoi quindi impostare la gara in una certa maniera”.