Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’Inter sarebbe in attesa di una contromossa da parte della Roma per l’acquisto di Matteo Politano.

Nonostante l’accordo raggiunto nelle ultime ore per la cessione dell’ex Sassuolo al Napoli (clicca qui per i dettagli), la società nerazzurra avrebbe concesso una deroga ai capitolini fino alla giornata di venerdì, termine massimo per trovare un accordo.

Una telenovela non ancora chiusa, ma che pare sempre più diretta a volgersi al termine.