CDS – Llorente potrebbe partire a gennaio: Giuntoli pensa ad un attaccante italiano per sostituirlo

Fernando Llorente era arrivato a fine mercato su richiesta di Carlo Ancelotti per dare un’alternativa all’attacco ed era partito alla grande, con 3 goal messi a segno nelle prime 3 partite; poi, con l’esplosione di Milik e il caos interno allo spogliatoio che lo ha visto indirettamente coinvolto, il suo minutaggio è drasticamente calato. La situazione non è per nulla migliorata con il cambio di guida tecnica, visto che nel 4-3-3 di Gattuso lo spagnolo parte nelle gerarchie alle spalle del polacco e di Mertens.

Il mercato di gennaio potrebbe portare un cambiamento anche nel reparto offensivo: l’attaccante ex Tottenham potrebbe partire e dopo l’ipotesi di scambio con Politano dell’Inter, il puntero spagnolo potrebbe ritornare agli Spurs dopo soli 6 mesi. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds Giuntoli potrebbe decidere di aggiungere un tassello in attacco e il nome più gettonato è quello di Kevin Lasagna, pupillo del direttore sportivo partenopeo fin dai tempi del Carpi ed attuale attaccante dell’Udinese.