Come rilevato da Alfredo Pedullà, il centrocampista Sofyan Amrabat, obiettivo del Napoli tra le altre, potrebbe avvicinarsi di molto al club partenopeo. E’ previsto, infatti, un incontro con i suoi agenti entro martedì per mettere a posto tutti i dettagli. Il principale oggetto di discussione è l’inserimento di una clausola rescissoria, ostacolo che non sembra insormontabile. Sono attese, dunque, novità a breve sul fronte Amrabat per il Napoli che vuole regalarsi questo colpo per giugno.