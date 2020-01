MN – Calciomercato, preso Rrahmani: sirene estere per Mertens e Callejon. Le ultime su Amrabat e tre cessioni

Siamo nei giorni caldi del calciomercato ed il Napoli non si ferma a Demme e Lobotka. Ieri ha sostenuto le visite mediche Amir Rrahmani, difensore kosovaro che arriva dall’Hellas Verona per 12 milioni più 2 di bonus. Al calciatore un quinquennale da 1,8 a stagione: arriverà in estate. Continua il pressing per Sofyan Amrabat: il centrocampista marocchino ha un’intesa di massima con la Fiorentina e aspetta anche l’Inter. Distanza con gli azzurri, che hanno l’accordo con il Verona, ma non accettano le condizioni del calciatore: un quadriennale da 2 milioni a stagione o un quinquennale con clausola compresa tra i 40 e i 50 milioni.

Tutto fatto per Gianluca Gaetano alla Cremonese in prestito secco. Complicata la cessione di Faouzi Ghoulam: timido interesse del Marsiglia. Difficoltà legate all’alto ingaggio e dubbi sulla condizione fisica. Se l’algerino andrà via si proverà a stringere per Kostas Tsimikas, terzino sinistro dell’Olympiacos. L’alternativa è Arthur Masuaku del West Ham. Con la valigia in mano anche Amin Younes, il tedesco è richiesto da Torino e Genoa, ma piace anche in patria. I granata possono affondare il colpo dopo la cessione di Iago Falque alla Spal.

Fernando Llorente proposto al Tottenham. Prove di rinnovo anche per Elseid Hysaj e Allan. Sondaggio dell’Espanyol per prendere Josè Callejon a parametro zero. Non solo Inter e Roma, su Dries Mertens s’inseriscono Chelsea e Arsenal: contatti per l’estate. Dalla Spagna fanno sapere di un forte interessamento anche da parte dell’Atletico Madrid per l’attaccante belga.

