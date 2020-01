Sky – Di Marzio: “Politano, possibile ritorno di fiamma del Napoli”

Secondo Gianluca Di Marzio, dopo la trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Politano-Spinazzola sfumato in giornata, ci sono diverse squadre di Serie A che potrebbero tornare all’assalto dell’attaccante italiano. Tra queste c’è anche il Napoli, che non molto tempo fa aveva proposto uno scambio con Fernando Llorente, giocatore che farebbe comodo ad Antonio Conte. Al momento però Politano è rimasto parecchio scosso in seguito allo scambio saltato e sta facendo ritorno a Milano dopo aver trattato con i dirigenti giallorossi.