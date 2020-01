TMW – Sbloccato lo scambio Politano-Spinazzola, l’ala nerazzura si allontana sempre di più dal Napoli: le ultime

Secondo quanto riportato dal portale di tuttomercatowweb.com, si è sbloccato, questa volta in maniera definitiva, lo scambio tra Spinazzola e Politano. Dopo la brusca frenata di ieri, i due club hanno deciso di tutelarsi circa le condizioni fisiche di entrambi i giocatori, aggiungendo un tetto minimo di presenze da raggiungere per sbloccare poi l’obbligo di riscatto. Sembra ormai fatta dunque per lo scambio che vedrebbe, a questo punto, Matteo Politano allontanarsi definitivamente dall’orbita Napoli.