Ad ulteriore conferma di ciò che era stato detto oggi da Sky, anche Alfredo Pedullà attraverso il suo portale da’ conferma dell’affare Rrahmani-Napoli, si attendono,infatti, per la giornata di domani le visite mediche per il nuovo rinforzo in casa Napoli. Il difensore kosovaro arriverà però in casa Napoli solo questa estate, al termine di tutte le pratiche del caso. La cifra dell’affare è di 12 milioni di euro più 2 di bonus, l’ingaggio per il classe ’94 sarà di 1,8 milioni l’anno.