Laudisa: “L’Olympiacos non svende i suoi giocatori. Il Napoli concentrato più sulle trattative in uscita”

Nelle scorse ore si era vociferato di un interesse da parte del Napoli verso il difensore greco Tsimikas dell’Olympiacos, in merito è intervenuto Carlo Laudisa, esperto in calciomercato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, dichiarando: “L’Olympiacos è in corsa per l’Europa League e non ha intenzione di svendere i proprio giocatori, Tsimikas ha un valore forse più alto di quello che ha previsto il Napoli, poi penso che adesso la società si muoverà solo in uscita. Su Callejon e Mertens non penso ci siano il rischio Cina, su Llorente invece penso che possa davvero andar via”.