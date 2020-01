GdS – Napoli su Tsimikas ma non è l’unica squadra di Serie A sul terzino, i dettagli

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato nel profilo di Tsimikas il sostituto giusto nel caso in cui Ghoulam dovesse partire. Giuntoli è già a lavoro per trattare con l’Olympiacos, squadra che detiene il cartellino del calciatore. Attenzione però perchè anche l’Atalanta cerca un esterno sinistro e il greco piace molto anche a Gasperini. Si prospetta un’asta esaltante con il Napoli che però ha già pronto il piano c che, come svelato da Gianluca Di Marzio (clicca qui per approfondire), sarebbe Masuaku del West Ham.