Ag. Mario Rui: “Rinnovo? Prima c’è Hysaj. Questo il mio pensiero su Gattuso”

L’agente di Mario Rui, Di Lorenzo e Hysaj, Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare dell’impatto che ha avuto Gattuso sulla squadra azzurra e dei suoi assistiti: “Rinnovo? Prima di pensare a Di Lorenzo e Mario Rui dobbiamo prima risolvere la questione riguardante Hysaj (clicca qui per approfondire). Gattuso è un allenatore che stimo moltissimo, lavora con tanta umiltà e professionalità. Per nessun allenatore al mondo sarebbe stato facile sedersi sulla scottante panchina azzurra in questi periodi ma lui ha avuto il coraggio per farlo. I risultati purtroppo, non sono stati quelli sperati ma ho intravisto sprazzi di buon calcio e sono sicuro che con lui i partenopei sapranno rialzarsi e anzi, a dirla tutta, consiglierei a De Laurentiis di continuare con lui anche nella prossima stagione“.