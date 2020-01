Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha fatto il punto sulla situazione del Napoli, nella trasmissione Calciomercato:

“Il Napoli può ancora fare qualcosa sul mercato, in più rispetto alle trattative con il Verona per Rrahmani, Amrabat e Kumbulla. Non solo Tonelli alla Sampdoria, ma anche Younes potrebbe lasciare Napoli, in prestito. La società valuterà anche gli infortuni in difesa: se non dovessero recuperare, potrebbero esserci altri interventi sul mercato”.