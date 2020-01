Stanislav Lobotka-Napoli, a breve l’ufficialità: a riportarlo Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale.

L’esperto di mercato ha reso nota la firma dell’ormai ex regista del Celta Vigo, che da pochi minuti ha lasciato l’hotel che lo ha ospitato in questi primi giorni partenopei per raggiungere Castel Volturno.

Per lo slovacco un contratto da 1,8 milioni a stagione, agli spagnoli 20 milioni più 4 di bonus (difficilmente raggiungibili).

