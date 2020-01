Sky – L’Inter prova a scippare due obbiettivi del Napoli: dal Verona arriva una rassicurazione

L’Inter prova a fare lo scippo al Napoli: infatti, come riporta Gianluca Di Marzio sul suo sito, oggi i dirigenti interisti hanno incontrato sia gli agenti di Amrabat sia gli agenti di Kumbulla. I nerazzurri hanno cercato di capire la fattibilità dell’operazione con i loro rappresentati, sui quali c’è in pressing anche il club partenopeo, che attende ancora la risposta dell’algerino sulla proposta di contratto della scorsa settimana. Nel frattempo, oggi è arrivata la comunicazione che il club scaligero farà di tutto per mandare Kumbulla al Napoli, nel caso Amrabat rifiutasse la destinazione campana.