Pedullà: “Vi svelo quando arriverà l’ufficialità per Lobotka”

In casa Napoli c’è un piccolo quesito che si pongono i tifosi azzurri: ma Lobotka? Lo spagnolo ha svolto le visite mediche ben quattro giorni fa, m l’ufficialità del suo nuovo acquisto tarda ad arrivare per questioni burocratiche. Tutti hanno fretta di vedere lo slovacco a Castel Volturno e al San Paolo e lo stesso Gattuso ha detto che aspetta che l’acquisto sia ufficiale ma, come riporta Alfredo Pedullà su Twitter, i tifosi dovranno attendere pochissimo, perchè l’esperto di calciomercato ha dichiarato che tra stasera e domani arriverà l’ufficialità.

Questo il tweet: