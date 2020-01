Pedullà: “Il Napoli vuole cedere un suo difensore, non escluderei un altro colpo di mercato”

Alfredo Pedullà ha fatto un punto sul mercato del Napoli durante la trasmissione “Aspettando il Calciomercato”, il giornalista ha ipotizzato per domani l’arrivo di Lobotka e non ha escluso la possibilità da parte del Napoli di cercare un altro attaccante: “Il Napoli in questa finestra di mercato ha già chiuso per Demme, Rrahmani e Lobotka (firma previsae nella giornata di domani). Si era vociferato di uno scambio Llorente – Politano, ma sono state solo chiacchiere mediatiche, ma ciò non toglie che con la cessione di Ghoulam, che la società vuole, potrebbe arrivare qualche altro colpo di mercato, mancano ancora 15 giorni alla chiusura di questa finestra di mercato”.