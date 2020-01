Il Mattino – Il Napoli mette gli occhi su due esterni del Sassuolo: ecco chi sostituirebbero

Il Napoli pensa già al mercato di giugno, dove ci sarà una rifondazione in vari settori: uno di questi è l’attacco, dove partiranno Callejon e Mertens, e Il Mattino riporta di un interessamento degli azzurri per Boga e Berardi, due esterni del Sassuolo, vera fucina di talenti. Entrambi hanno già subito un interessamento, più o meno diretto da parte dei partenopei, ed entrambi sarebbero adatti per il 4-3-3, visto che già a Sassuolo hanno dimostrato di poter fare la differenza sulle fasce. Per ora quello di Giuntoli è solo un sondaggio, poichè in casa Napoli la priorità è aspettare le decisioni finali dello spagnolo e del belga.