L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma ancora una volta sul caso Ghoulam. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano, il Napoli avrebbe comunicato a Jorge Mendes di portarlo altrove per far sì che Faouzi possa ritrovarsi, dato che il tempo a Napoli è finito. Proprio in virtù di ciò, Giuntoli continua a monitorare tre terzini: Rodriguez del Milan, Koutris e Tsimikas dell’Olympiakos.