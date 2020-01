CM.COM – Ghoulam valuta il futuro: è arrivata un’offerta dalla Cina, ma preferisce la Francia per un motivo

Faouzi Ghoulam è ancora un rebus per il Napoli e il suo futuro sembra sempre più lontano dal capoluogo campano: come riporta il portale calciomercato.com, Giuntoli avrebbe avuto un colloquio stretto con Mendes e l’agente dell’algerino avrebbe palesato un’offerta dalla Cina per il laterale sinistro; c’è, però, un forte ostacolo che stronca sul nascere questa trattativa, ovvero le limitazioni che la Lega cinese ha imposto agli stranieri, per cui, paradossalmente, l’algerino si decurterebbe l’ingaggio se accettasse l’offerta giunta da Oriente.

Quindi, scartata l’ipotesi Cina, la Ligue 1 potrebbe diventare il nuovo approdo dell’algerino e sia Monaco sia Lione sono interessate al calciatore.