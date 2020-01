Sportitalia, un club di A accelera per Politano: la situazione

Matteo Politano è stato a lungo accostato al Napoli, anche nel possibile scambio con Llorente, ma anche molti club sono piombati su di lui.

Come rivela Alfredo Pedulla, su Twitter, c’è un altro club di Serie A che nelle ultime ore ha accelerato, per chiudere la trattativa. Il club in questione è la Roma.

Il tweet:

Lo stesso esperto di mercato ha spiegato che, in serata, ci sono stati contatti tra Roma e Inter: chiesto l’obbligo di riscatto per Politano, ma si continua, per cercare una soluzione che vada bene per tutti.

Il tweet: